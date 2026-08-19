中国大陆厦门发布促进对台交流合作十二条措施，包含推进厦金大桥建设等，台湾陆委会表示，两岸公共工程建设涉及公权力事项，非大陆方面可以片面决定，“政府并无推动的政策及规划”。

据新华社，厦门星期二（8月18日）发布促进对台交流合作十二条措施，贯穿对台经贸合作、文化交流、青年工作、平台建设、服务保障等各方面。

据报道，十二条措施整体突出文化经贸交流，也突出基础设施联通。

措施提出聚焦互联互通、配套保障，系统性完善基础设施体系建设，包括举办两岸电力行业交流活动，开展厦金通电联网线路通道和建设方案研究；加快推进大嶝LNG气源站配套管道建设，开展计量站建设前期研究；持续推进厦金大桥（厦门段）建设，争取2026年底海上主线实现通车，并同步开展厦金大桥（金门段）方案研究；推进翔安国际机场配套客运码头建设，深化金门共用厦门新机场方案研究，预留金门专用航站楼及相关配套设施。

在经贸合作领域，措施提出支持在厦门举办各类两岸农业经贸交流活动，积极推动台湾农渔产品与厦门相关企业、行业开展产销对接，打造台湾农渔产品集散中心，拓展台湾农渔产品销售渠道；优化台湾地区渔船入境边防检查流程，快速办理入境边检手续，实行入出境边检手续网上预报预检，提供便利通关服务保障；制定闽台特色供厦食品标准，开展两岸食品安全标准比对分析，为两岸食品生产经营及贸易企业提供标准指引。

据台湾《自由时报》，台湾陆委会表示，已经注意到厦门市宣布的新措施，会研究和关注其背后意涵和具体作法。两岸公共工程建设涉及公权力事项，并非陆方可片面决定，政府并无推动的政策及规划。