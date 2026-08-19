中国科技巨头百度营收连续第五个季度下滑，反映出这家搜索领域的龙头在人工智能（AI）面持续落后，同时广告业务表现低迷。

据彭博社星期二（8月19日）报道，截至6月底的三个月，百度营收降至313亿元（人民币，下同，59.3亿新元），与分析师平均预期的316亿元大致相符；净利润则降至23亿元。

在ChatGPT问世后的时代，这家中国搜索引擎龙头面临来自两方面的生存挑战。其利润率较高的广告业务，不仅正在被字节跳动等社交媒体竞争对手分流用户注意力，还面临新兴AI聊天机器人的冲击。

百度的文心大模型也落后于月之暗面等开放权重竞争对手，后者在一些关键指标上与美国OpenAI和Anthropic等美国大模型表现不相上下。

亿万富豪创始人李彦宏押注，竞争焦点将转向AI智能体和应用，由此开启新一轮市场争夺，并可能推动百度尚处于发展初期的云计算业务。尽管传统营销收入不断下降，该业务仍实现了高两位数增长。

与阿里巴巴和腾讯控股一样，百度也在加大对算力的投入，以满足训练和运行AI模型的需求。

彭博行业研究分析师利亚（Robert Lea）认为，百度的长期前景取决于能否将自身技术专长变现，并推动目前亏损的AI业务实现盈利。

他写道：“尽管AI有望帮助多个行业提高生产率、节省成本，但我们怀疑百度能否把握这一机遇，因为其规模不足以与中国大型科技平台竞争，而我们预计这些大型平台最终将主导该行业。”

利亚续指，在百度的AI商业化努力尚未产生可观收入之际，日益激烈的竞争已逐步削弱其在中国AI领域的领先优势。

另一方面，百度还在加码自动驾驶和硬件，以重新夺回竞争优势。其无人驾驶出租车服务正在国内外快速扩张。

与此同时，百度计划通过在沪港两地上市的方式分拆晶片业务昆仑芯，以把握市场对英伟达本土替代产品激增的需求。