中日关系低迷，香港日用杂货连锁店巨头“日本城”宣布把店名更改为“真好城”。

据共同社报道，以销售优质日本制产品为卖点、在香港有260多家门店的日用杂货连锁店巨头“JHC日本城”7月15日起正式把店名更改为“真好城JHC”。

据《星岛日报》，“日本城”是香港上市企业“国际家具零售”的旗舰家居用品品牌，在港扎根多年，称得上家传户晓，而且总有一家附近。管理层解释，改名是要反映集团的全球供应链成熟，“单一产地标签不再反映当下的经营模式”。

不过，新品牌名字保存了“JHC”，即Japan Home Center的缩写。

据《文汇报》，国际家居零售主席兼行政总裁魏丽霞透露，香港超过260家“JHC真好城”分店中，当时已有约80家完成更换名称和招牌，公司争取在8月底前完成所有香港门店的更名。

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国际家居零售也正在加强与中国大陆企业的合作。今年5月，该公司取得了电商巨头京东集团自有品牌家电和家具等的销售权，开始充分利用中国大陆大型企业的商品实力。

市场对改名反应不一，一部分人认为“日本城”用了35年，已经是非常强的香港集体记忆，突然换成“真好城”显得陌生。《星岛》上月底评论称，JHC将建立多年的品牌形象抹煞，换来空洞廉价的“真好”口号，有点画蛇添足。

另一方面，也有人认为既然如今日本货只占商品来源的一部分，再继续以“日本”作为核心品牌标签确实有些名不副实。