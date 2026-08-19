台湾陆委会近日称，“统战是中共夺取中国大陆政权的三大法宝之一，陆委会的工作从来不是搞统战，而是抵御中共统战”，中国大陆国台办回应，统战本质是大团结大联合，是交朋友促团结，是求同存异、共谋发展。

国务院台办发言人朱凤莲星期三（8月19日）在例行新闻发布会上表示，“统一战线简称统战，其本质是大团结大联合，是交朋友促团结，是求同存异、共谋发展”。

朱凤莲说：“从抗日战争时期凝聚全民族力量，共御外侮到今天团结海内外同胞共促民族复兴，统战工作始终坚守初心。台湾同胞是我们的亲人、家人。密切交流，促进加强团结，为他们谋利造福，天经地义，光明正大”。

她指出，民进党当局企图加深两岸隔阂对立，阻挠破坏两岸交流合作，为其“台独”分裂服务，行为卑劣、用心险恶。“祖国统一、民族复兴的大势浩浩荡荡，不可阻挡。两岸同胞走近走亲、走到一起的大潮滚滚向前，不可逆转。民进党当局违背历史大势，违逆民心民意，必将遭到越来越多台湾民众的反对和唾弃”。

台湾监察院近日公布调查报告显示，近年台湾国中小学生赴中国大陆交流的人数明显增加，其中2025年国小学生赴陆交流达到1045人。

相关交流活动是否涉及大陆对台统战，引发争论。国民党立委翁晓玲对此表示，这类学生交流“没有什么统不统战”，并反过来称“陆委会、海基会也在搞统战”，还说民进党和共产党在这方面“哥俩好”。

陆委会随后回应：“众所周知，统战是中共夺取中国大陆政权的三大法宝之一，陆委会的工作从来不是搞统战，而是抵御中共统战。”

台陆委会过去长期使用这一表达，称中共面对内外部发展挑战，仍旧操作其革命的三大法宝“统战、武装斗争、党建”。