中国媒体报道，浙江杭州“地产陪酒局”事件发酵后，又有一名参与酒局的中国国企高管被免职。此人此前未出现在官方通报中。

第一财经星期三（8月19日）引述不具名的杭州业内人士报道，在酒局中受到侵害的女性，为厦门国企建发集团旗下房产板块女员工，还有一名参与酒局事件的关键人物，是建发房产杭州事业部总经理马政纲。报道称，马政纲数日前被建发房产免职并接受调查。

建发房产星期三向第一财经确认，马政纲被免职一事属实。

杭州市官方成立的调查处置组星期二（8月18日）首次就此事发布通报说，经查，两名犯罪嫌疑人7月26日晚餐后在KTV活动期间，对被害人实施强制猥亵，其间中国央企招商局旗下招商蛇口浙江公司总经理赵海峰将被害人推倒导致其腰部受伤，经初步鉴定为轻伤二级，目前正在医院接受治疗。

通报说，纪检监察机关已收到相关问题线索，将依规依纪依法严肃调查处理，绝不姑息。

此前网络热传文章指，赵海峰、杭州滨江副区长郁廷栋与厦门一家房企负责人当天在杭州一餐厅出席饭局，已下班的房企女员工被领导要求赴宴，期间被逼喝酒至多次呕吐，随后被带到KTV，遭到赵海峰、郁廷栋猥亵和伤害。

文章说，事发地滨江区是杭州“地价最高、管控最严、审批最细”的区域，政府对开发商处于强势地位。