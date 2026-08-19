杭州酒局事件知情人：涉事者未喝多 女生求助无果反抗
浙江杭州“地产陪酒局”事件在网络发酵多日后，官方证实杭州滨江副区长郁廷栋（左）和央企招商局旗下招商蛇口浙江公司总经理赵海峰在酒局中实施强制猥亵，二人均被免职并刑事拘留。 （杭州政府官网/互联网）
浙江杭州“地产酒局”事件持续发酵，知情人称，涉事者并未喝多，受害女生求助无果反抗，被推倒受伤。
据《新京报》报道，受害女生的同事告诉记者，女生从公司管培生一路成长为项目负责人，当天为工作参加饭局。事发时，几名涉事者都没有喝多。
知情人称，女生求助无果后奋起反抗，被推倒导致受伤，刚进医院的时候是昏迷状态。
此前网络热传文章指，央企招商局旗下招商蛇口浙江公司总经理赵海峰、杭州滨江副区长郁廷栋与国企建发集团杭州事业部总经理马政纲7月26日在杭州一餐厅出席饭局，一名已经下班的建发集团旗下房产板块女员工被马政纲要求赴宴，随后被带到KTV，遭到赵海峰、郁廷栋猥亵和伤害。
杭州市官方成立的调查处置组星期二（8月18日）就此事发布通报说，经查，两名犯罪嫌疑人赵海峰和郁廷栋7月26日晚餐后在KTV活动期间，对被害人实施强制猥亵，其间赵海峰将被害人推倒导致其腰部受伤，经初步鉴定为轻伤二级，目前正在医院接受治疗。赵海峰和郁廷栋均被免职并刑事拘留。
另据第一财经报道，马政纲数日前被建发房产免职并接受调查。