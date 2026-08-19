浙江杭州“地产酒局”事件持续发酵，知情人称，涉事者并未喝多，受害女生求助无果反抗，被推倒受伤。

据《新京报》报道，受害女生的同事告诉记者，女生从公司管培生一路成长为项目负责人，当天为工作参加饭局。事发时，几名涉事者都没有喝多。

知情人称，女生求助无果后奋起反抗，被推倒导致受伤，刚进医院的时候是昏迷状态。

此前网络热传文章指，央企招商局旗下招商蛇口浙江公司总经理赵海峰、杭州滨江副区长郁廷栋与国企建发集团杭州事业部总经理马政纲7月26日在杭州一餐厅出席饭局，一名已经下班的建发集团旗下房产板块女员工被马政纲要求赴宴，随后被带到KTV，遭到赵海峰、郁廷栋猥亵和伤害。

杭州市官方成立的调查处置组星期二（8月18日）就此事发布通报说，经查，两名犯罪嫌疑人赵海峰和郁廷栋7月26日晚餐后在KTV活动期间，对被害人实施强制猥亵，其间赵海峰将被害人推倒导致其腰部受伤，经初步鉴定为轻伤二级，目前正在医院接受治疗。赵海峰和郁廷栋均被免职并刑事拘留。

另据第一财经报道，马政纲数日前被建发房产免职并接受调查。