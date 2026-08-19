小米集团公布的利润降幅小于预期。在内存持续短缺导致智能手机需求疲软的背景下，这项消息提振了市场对这家中国科技巨头能抵御持续内存短缺的希望。

据彭博社星期二（8月18日）报道，总部位于北京的小米公布，截至6月的季度净利润为94.6亿元（人民币，下同，17.9亿新元），高于分析师平均预期，但较上年同期下降21%。营收下降6.1%至1089.2亿元。

在持续的全球内存晶片短缺中，小米一直是全球顶级智能手机制造商中、受冲击最严重的厂商之一。包括三星电子和SK海力士在内的主要供应商，已优先生产用于数据中心人工智能（AI）先进内存晶片，从而导致传统内存产品短缺、成本飙升。

投资者质疑小米是否已有效控制了不断上涨的原材料成本。自6月底以来，小米在香港的股价已上涨近21%，反映出市场对其前景抱有一定信心。

不过，市场研究公司Counterpoint数据显示，在6月当季，小米智能手机出货量降幅在世界前五大品牌中居首。该公司旨在覆盖智能手机需求全谱系的战略，即从配备可折叠屏幕的高端机型到售价不足100美元（127.7新元）的平价机型，使其在此次内存短缺中受到的冲击最为严重。

与此同时，创始人雷军将业务重心转向电动汽车，以及中国汽车市场极度激烈的竞争，也成为小米净利润的额外拖累。

最近几周，两款新推出的油电混动车型定价低于市场预期，引发了投资者的担忧。在多数汽车制造商面临中国市场销量下滑之际，小米正寄希望于其澎程运动型多功能车（SUV）系列，以重燃市场热情。

小米将于明年开始在海外销售电动汽车，这有望将该业务培育为更强劲的增长引擎，并对欧洲等市场的成熟西方品牌构成威胁。但在扩张过程中，公司面临着一系列挑战，包括关税、监管审查，以及更严格的安全标准。