中国自动驾驶初创公司小马智行的自动驾驶出行服务，今年第二季度收入创历史新高，目前已占到总营收的三分之一，海外业务发展势头也继续加快。

彭博社报道，根据星期二（8月18日）提交的公告，小马智行第二季度总营收增长69%，至3620万美元（4624万新元）。公司的自动驾驶出行服务收入，从150万美元飙升至1210万美元；净亏损则从上年同期的5310万美元，扩大至5980万美元。

小马智行首席执行官彭军在公告中表示：“我们将继续推进全年规划，并有信心超额完成全年自动驾驶出行服务收入目标。”

小马智行5月上调了自动驾驶出租车车队规模目标。公司星期二表示，已在海外市场锁定多个共建车队模式合作伙伴，包括与优步（Uber）订立合约在欧洲部署超过2000台自动驾驶出租车（Robotaxi），这使得国际市场上正处于协议洽谈阶段的车辆总数增至逾4000台。

据小马智行上周五（14日）发布的声明，公司计划扩大与优步合作，在欧洲投放超过2000辆自动驾驶出租车，推动全球化布局。

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声明称，与优步的合作始于2025年5月，计划在现有位于克罗地亚首都萨格勒布开展的商业化Robotaxi服务基础上，将合作范围扩大至欧洲另外四个城市。

声明未说明上述计划的具体时间线，也未公布新增合作的四座城市名称。

声明还称，双方此次扩大合作的计划也包括中东地区，但未透露更多细节。此前，中国国内的Robotaxi牌照曾因百度旗下萝卜快跑Robotaxi发生故障而触发安全审查，据报相关牌照暂停发放数月。

尽管牌照审批已恢复，但目前恢复进程较为缓慢，可能拖慢新车的投放速度。据悉，小马智行及同行企业因此加快了海外布局。