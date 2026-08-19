星期三（8月19日）是七夕情人节，台湾总统赖清德在社媒发文，听说现在有人会带着偶像小卡拜月老，不只祈求好姻缘，也希望演唱会抢票顺利。

赖清德在Instagram发文称，原来月老现在不只牵红线，还要牵‘网络线’”。他接着说，听年轻朋友告诉他，现在有人会带着偶像小卡拜月老，不只祈求好姻缘，也希望演唱会抢票顺利。

赖清德表示，信仰贴近生活，也会跟着时代一起前进；只要能带来希望与力量，就是一段美好的连结。

赖清德最后在贴文中称，祝福七夕快乐，有情人终成眷属；也祝每一位想看演唱会的朋友，都能顺利抢到票。

《自由时报》报道，据台北霞海城隍庙观察，近年参拜的年轻人，除了祈求感情顺利，也有人希望职场遇到贵人、改善人际关系，甚至为了演唱会抢票成功、顺利见到偶像。台北霞海城隍庙是热门的拜月老庙宇之一。

报道引述台北霞海城隍庙文宣长吴孟寰说，近年到庙里的年轻人越来越多，向月老诉说的愿望也更加多元。“不论是感情、工作、人际关系，甚至是一张期待很久的演唱会门票，背后都是对生活的期待。”

路透社在6月报道，这股风潮数年前从社媒兴起，并以台湾的韩国流行音乐（K-pop）粉丝为例称，他们相信月老会用红线牵起命中注定相遇的人；如今，他们也希望月老“牵线”，让自己顺利抢到演唱会门票。