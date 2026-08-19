韩国媒体爆出，在韩国足协十多年前涉嫌用公款安排“性招待”的旧案中，接受招待的对象包括2012年赴韩交流的三名中国足协相关人员。中国足协因此表示正在调查。

韩国JTBC等媒体根据韩国文化体育观光部2016年的监察资料披露，韩国足协在2011年3月至2012年3月期间，涉嫌以法人信用卡支付按摩院、成人娱乐场所等费用，为来韩参加世界杯预选赛、奥运会预选赛和友谊赛的外国裁判、比赛监督等人员提供“不当招待”。

韩国足协随后在8月8日公开道歉，并表示目前已不存在这类行为。

本周二（8月18日），韩媒《韩民族21》又披露更多细节，称韩国足协在这一年间实际上进行了八次不当招待，其中有一次并不是针对比赛裁判。据报道，2012年1月，三名中国足协相关人士因“裁判交流”赴韩，韩国足协也涉嫌向这三人提供不当性招待。

相关新闻也迅速在中国的球迷圈中传播开。

中国足协星期三（8月19日）在微博发声明称，近日，有韩国媒体报道，2012年1月韩国足协曾“不当招待”赴韩进行裁判交流的三名中国足协工作人员，引发国内舆论关注。中国足球协会对此高度重视，已对相关情况展开调查，并将及时对外公布调查结果，回应社会关切。 ​​​