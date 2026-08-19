身兼民进党主席的台湾总统赖清德上周赴高雄辅选时说，此次台湾“九合一”地方选举的胜败，将是北京对台策略有没有成功的指标。中国大陆国台办星期三（8月19日）批评，每逢台湾选举，民进党的惯用伎俩就是操弄“反中抗中”，诬称“大陆介选”。

国台办发言人朱凤莲星期三在例行新闻发布会上答问时说，每逢台湾选举，民进党的惯用伎俩就是操弄“反中抗中”，诬称“大陆介选”。

她指出，赖清德的逻辑似乎“只有民进党赢得选举，才没有大陆介选的事；只要民进党选举输了，就是大陆在介选”。

朱凤莲进一步说，赖清德的做法更是卑鄙恶劣，不遗余力利用行政、司法等手段打击、迫害在野力量，企图在选举中为民进党谋取不正当利益。这种荒诞谬论和卑劣做法早已被越来越多台湾民众戳破和唾弃。

赖清德上星期三（8月12日）南下高雄，为民进党高雄市长参选人赖瑞隆站台造势时称：“最近，媒体有在报道，2026年中共北戴河会议，对台工作写下了一道非常严重的指令。”相关消息此前由台湾多家媒体引述未具名国安人士报道。

赖清德进一步说，有关指令主要包括四个面向，除了反对台湾通过国防预算、强化对台的实质治理、强化大陆在台湾的第五纵队以外，还提到在年底选举时，“要求中国（大陆）在台湾的力量，一定要支持所谓‘中国的爱国力量’能够当选”。

赖清德还指出，北戴河会议将此次选举的胜败，当作是北京对台策略有没有成功的指标。“换句话说，高雄会承受很大的压力。”