中国官方本周宣布住房公积金将可用于投资政策性金融债。在债市多头攒动之际，这项消息短期进一步推升了市场的看涨情绪，尽管实际带来的增量资金规模可能有限。

官媒新华社在星期二（8月18日）市场尾盘发布公告称，国务院决定对《住房公积金管理条例》作出修改，自9月20日起，住房公积金可用于购买国债和政策性金融债。这为住房公积金在国债之外，增加了新的可投资品种。

消息发布后，10年期国开债活跃券应声上涨，截至收盘，收益率下行1.5个基点至1.75%下方，创逾两个月来最大降幅。星期三（19日）早盘，该收益率在平盘附近窄幅震荡。

彭博社指出，中国基本面数据仍趋弱，宽松预期延续，在10年期国债利率本月跌破1.70%关键位后，债市做多动能升温。

在此背景下，公积金投资债券品种范围拓宽，有助于继续提振市场交易热度。但长期来看，新版条例能给债市带来多少增量资金规模，仍有待观察。

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南华期货研究院金融衍生品组负责人高翔表示：“公积金投资范围的修改，倾向于对债市更多为情绪上的推动作用。”他指出，从过去公积金购买国债的规模来判断，其投资范围的扩容效果可能有限。

中国全国住房公积金2024年年度报告披露，当年购买国债2亿元（人民币，下同，3786万新元），截至2024年末，其持有的国债余额为5.04亿元。

相比之下，中央结算公司数据显示，截至2024年末，中国国债托管量为33.85万亿元，政金债托管量为23.82万亿元。

兴业证券发布的研报称，星期二消息公布后国开债快速走强，反映市场已开始交易潜在的增量资金；后续需观察各地公积金的资金运用安排及实际入场规模。