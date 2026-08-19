中共重庆市委副书记陈新武7月底履新重庆市代市长后，星期三（8月19日）转正，当选重庆市市长，成为重庆直辖后第八任市长。

据《重庆日报》消息，重庆市人大星期三举行会议，选举陈新武为重庆市政府市长。

重庆原市长胡衡华今年3月落马，成为中国“两会”（政协、人大年会）后首个落马的正部级高官和中央委员，也是重庆直辖近30年以来首个落马的市长。

胡衡华被查后，重庆官场接连出现人事变动。中共重庆市委原常委、两江新区党工委原书记罗蔺4月落马，重庆市副市长、公安局局长张安疆5月因病去世，多个领导班子关键职位一度悬空。

重庆市长职位罕见空缺逾四个月后，重庆市人大常务委员会会议7月31日决定，任命陈新武为重庆市政府副市长、代理市长。

公开资料显示，今年58岁的陈新武来自湖北黄冈，到重庆任职前，长达33年的仕途从未离开湖北。他早年曾在家乡黄冈市的宣传、共青团等系统任职，2001年至2002年赴美培训，获美国俄亥俄大学工商管理硕士学位。

陈新武2023年7月从中共湖北省委常委、省委秘书长任上同岗交流，接替罗蔺（现任重庆市委常委、两江新区区委书记）出任重庆市委常委、秘书长，是他首次调离湖北任职。

陈新武2024年5月接替陈鸣波（现任中国航天科技集团董事长）出任重庆市常务副市长，隔年10月升任中共重庆市委副书记。他担任过市委秘书长，等于市委书记袁家军“大秘”，在未来的市领导班子中，可以与袁家军有很好的配合。