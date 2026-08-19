中国大陆国台办指，陕西西安飞往台湾桃园的包机申请遭台湾方面拒绝。台湾民航局则称，所申请日期8月21日不属于可申请包机的节庆期间。

台湾《自由时报》报道，台湾商业总会理事长许舒博日前透露，正争取更多两岸直航航点，已与台湾大陆委员会协商，朝“先包机、后直航”方向推动。东方航空公司已提出包机需求，希望以返台过中秋佳节的台商为主。

中国大陆国台办发言人朱凤莲星期三（8月19日）透露，大陆民航局受理了东方航空公司关于西安至桃园的包机申请。但据了解，台民航主管部门以不在节日包机范围内为由，已拒绝这次包机申请。

朱凤莲说，这再次证明民进党当局一直声称已开放的所谓“包机点”，申请条件苛刻，民众和业者“看得到，摸不着，更吃不到”。她敦促民进党当局尽快取消对两岸航空运输的不合理限制，还两岸同胞一条畅通、便捷、高效的空中之路。

对此，台湾民航局回应说，东方航空申请今年8月21日西安—桃园—西安包机，由于其飞航日期不属于可申请飞航包机节庆期间规范（清明节、端午节及中秋节前后各七日，或春节前后各14日），请东航就申请日期再厘清。

延伸阅读 台湾评估开放西安包机 大陆促取消两岸航运限制

台民航局也说，今年中秋节为9月25日，可申请期间为9月18日至10月2日，民航局目前尚未收到航司提出正式申请。