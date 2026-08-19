中国外长王毅与访华的智利外长佩雷斯会谈时表示，中智关系发展最重要的经验在于双方奉行独立自主外交政策，并形容两国是隔洋相望的好朋友和好伙伴。

据中国外交部官网消息，王毅星期三（8月19日）在北京同佩雷斯举行会谈。王毅说，中智传统友谊源远流长，是隔洋相望的好朋友、好伙伴。智利是首个同中华人民共和国建交的南美国家，也是第一个同中国签署自由贸易协定的拉美国家，在发展对华关系上超越党派异同，始终走在拉美和加勒比国家前列。

王毅称，中智关系发展最重要的经验在于双方奉行独立自主外交政策，坚持相互尊重、平等相待，坚持优势互补、互利共赢。

他并说，今年是中智建立全面战略伙伴关系10周年，中国愿同智利新政府一道，赓续传统友谊，深化务实合作，推动中智关系迈上新台阶。

王毅也表示，中智双方要保持各层级交往，巩固高水平互信，继续在涉及彼此核心利益问题上相互支持。双方要加强发展战略对接，稳步推进既有合作项目。要增进沟通协作，共同倡导和践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系。

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