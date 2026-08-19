路透社据卫星图像报道，中国已完成西沙群岛羚羊礁（Antelope Reef）第一阶段建设工程，在主权争议激烈的南中国海建成一座人工岛。分析人士认为，这座人工岛未来将成为中国在当地最大军事基地的一部分。

报道称，路透社审阅的卫星图像首次显示填海区域的完整轮廓。在这条繁忙水道施工至少六个月后，驳船和挖泥船已经撤离。

工程完成之际，南中国海正日益成为中国与美国及其盟友之间军事化竞争的场域。双方都在争取战略优势，而这些优势在未来任何涉及台湾的冲突中都可能至关重要。

开放源数据平台PLATracker创办人路易斯（Ben Lewis）说：“在台湾冲突情境下，南中国海北部尤其重要，因此羚羊礁所处的位置非常理想。”

商业卫星图像供应商Vantor于7月19日拍摄的图像显示，人工岛东南角已开始兴建建筑设施，包括一个直升机停机坪。中国国防部没有立即回应路透社的置评请求。

中国尚未公开承认正在建设一座新的军事基地。不过，中国官方媒体此前称，羚羊礁设施将用于天气预报和科学研究等民用用途。

《南华早报》今年3月报道，针对中国在具有争议的西沙群岛进行填海造地，越南向北京提出了抗议。

华盛顿战略与国际研究中心下属亚洲海事透明倡议组织（Asia Maritime Transparency Initiative）今年5月8日发布报告说，越南在南沙群岛新增约534英亩土地，使越南的填海造地总面积达到约2771英亩。但中国的岛礁建设规模仍远超越南。羚羊礁（Antelope Reef）的填海造地工程可能使羚羊礁成为南中国海最大的岛屿，使中国的人工陆地面积总计达到约5460英亩。