中国国家航天局首任局长、运载火箭与战略导弹控制技术专家刘纪原逝世，享年93岁。

中国航天科工集团星期三（8月19日）在微信公众号发布讣告称，刘纪原因病医治无效，于2026年8月17日在北京逝世，享年93岁。

讣告形容，刘纪原是中国共产党的优秀党员，中国航天事业的开拓者之一，运载火箭与战略导弹控制技术专家、航天系统工程管理专家，中共第十四届、十五届中央委员，第九届全国人大常委会委员，原中国航天工业总公司（国家航天局）党组书记、总经理（局长），国际宇航科学院院士（正部长级）。

中国航天科技集团官网显示，刘纪原1933年8月生，山西省兴县人。

他长期从事导弹和运载火箭控制系统的研究和航天系统工程管理，参加并主持了中国第一代战略武器和运载火箭控制系统的研制。

据皮书数据库作者简介，刘纪原是国际航天领域最高奖项冯·卡门奖获得者，长期从事中国航天的领导和管理工作。他也是航天育种最早的倡导者和发起人之一。

刘纪原的遗体送别仪式将于下星期二（8月25日）上午9时在北京八宝山殡仪馆东礼堂举行。