美国据报将要求数十个国家在中美人工智能（AI）竞赛中选边站。中国方面则敦促各国尊重彼此的数字主权，坚决反对在AI问题上搞选边站队、阵营对抗。

中国外交部发言人林剑星期三（8月19日）在例行记者会上说，人工智能是全人类共同的智慧结晶和宝贵财富。国际社会普遍期待广泛开展人工智能合作，各国有权根据自身的国情和发展需要选择合作伙伴。

林剑称，中方希望各方摒弃零和思维，坚持和衷共济，尊重各国的数字主权，携手构建公正合理的全球人工智能治理体系，让人工智能成为促进共同繁荣、维护共同安全的重要动力源。

路透社上周五（14日）报道，其翻阅了美国国务院拟定的一份信函，信中敦促各国在AI问题上“审慎选择”。

信中写道：“什么都参与等于什么都没参与。签署《硅和平宣言》不仅仅是获取会员资格，更是一项承诺。”

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信中没有点名中国，但强调：“不可同时加入与我们目标相悖的复制倡议。”

据悉，这份信函准备发给35个国家，包括今年6月签署了美国“AI机遇宣言”的国家以及表明有意与华盛顿在AI领域合作的国家。

美国去年底推出旨在保障人工智能（AI）、半导体、关键矿产供应链安全的“硅和平”（Pax Silica）倡议，共有20多国加入，包括美国的亲密盟友如日本、澳大利亚和韩国。

今年7月，中国也倡议成立“世界人工智能合作组织”，有29个国家签署有关协定，成为创始成员。