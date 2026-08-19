涉中国演员王星经泰国被拐骗至缅甸一案，相关跨境人口贩卖集团17名成员在上海被提起公诉。

中国最高人民检察院星期三（8月19日）在微信公众号发布上述消息。

消息指，上海市人民检察院第二分院根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定，对跨境人口贩卖集团成员王某军、张某飞、毋某龙等17人，以涉嫌拐卖妇女罪、非法拘禁罪、抢劫罪、绑架罪等，向上海市第二中级人民法院提起公诉。

经审查，相关犯罪集团盘踞在缅甸妙瓦底地区，以出卖人口为目的，以出国务工为诱饵，诱骗王姓中国境内公民等被害人前往境外，并依托武装人员，将他们强行押送至缅甸妙瓦底地区。

检方指，犯罪集团对众多被害人实施抢劫、殴打、非法拘禁，并对其中部分女性被害人实施奸淫和强迫卖淫，再将被害人转卖至缅甸电信诈骗园区，从事电信诈骗活动。

王星去年1月3日于泰缅边境失联，1月7日获救后，于1月11日回到中国。王星被拐的消息经他女友通过社媒平台传开后，震惊中国社会。案件发生后，中国与泰国同意在曼谷设立协调中心，联手打击电诈。