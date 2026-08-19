中国国务院总理李强星期三（8月19日）会见访华的南美洲国家厄瓜多尔总统诺沃亚，表示当前拉美和加勒比局势复杂多变，中国愿始终做地区国家可信赖的合作伙伴，同厄瓜多尔等各方一道拓展中拉合作的广度深度，推动中拉命运共同体建设不断走深走实。

诺沃亚（Daniel Noboa）星期天（16日）抵达中国首都北京，开始为期八天的访华行程。这也是他首次对中国进行国事访问，时逢中国和厄瓜多尔（Ecuador）建立全面战略伙伴关系10周年。

据新华社报道，李强星期三上午在北京人民大会堂会见诺沃亚。中国国务委员、国务院秘书长吴政隆参加会见。

李强表示，今年适逢中厄建立全面战略伙伴关系10周年。这些年，在双方共同努力下，两国各领域合作稳步推进，取得不少新成果。面对世界百年变局加速演进，中国愿同厄瓜多尔一道遵循两国元首战略引领，加强沟通协调，筑牢政治互信，拓展全方位互利合作，更好服务两国现代化建设。

中国是厄瓜多尔的第二大贸易伙伴，对厄出口汽车及零配件、机电产品、钢材等。同时，厄瓜多尔是中国在拉丁美洲第八大贸易伙伴，向中国出口原油、对虾、矿产等。2025年，中厄双边贸易额为173.3亿美元（221.2亿新元）。

李强指出，中国愿同厄瓜多尔推进高质量共建“一带一路”，继续实施好两国自贸协定，发挥经济互补优势，扩大双边贸易规模，巩固拓展能源、矿产、基础设施建设等传统领域合作，深化5G、人工智能等新兴领域合作，取得更多务实成果。

中国也愿进口更多厄瓜多尔优质农食产品，鼓励有实力的中国企业赴厄瓜多尔投资，希望厄瓜多尔保护好企业合法权益。

李强呼吁双方要加强防灾、教育、医疗、人文等交流合作，增进两国民生福祉。他表示，当前拉美和加勒比局势复杂多变，中国愿始终做地区国家可信赖的合作伙伴，同厄瓜多尔等各方一道拓展中拉合作的广度深度，推动中拉命运共同体建设不断走深走实。

新华社引述诺沃亚指出，中国是厄瓜多尔的重要合作伙伴和好朋友，两国关系始终保持良好发展。近年来，双边贸易额增长显著，各领域合作成果丰硕。

诺沃亚表示，厄瓜多尔愿同中国进一步释放双边自贸协定红利，深化经贸、金融、矿业、可再生能源、基础设施建设、农渔业等领域互利合作，推动两国全面战略伙伴关系不断向前发展。

另一方面，中国全国人大常委会委员长赵乐际星期三上午也在北京会见诺沃亚。全国人大常委会副委员长肖捷参加会见。

中国全国人大常委会委员长赵乐际（右）星期三（8月19日）上午在北京人民大会堂会见访华的南美洲国家厄瓜多尔总统诺沃亚（Daniel Noboa）。（新华社）

赵乐际表示，今年是中厄建立全面战略伙伴关系10周年，中国愿同厄瓜多尔一道，落实好两国元首达成的重要共识，赓续传统友谊，深化务实合作，不断提升双边关系水平，给两国人民带来更多福祉。

中国全国人大也愿同厄瓜多尔国会加强多层级、多领域友好交往，深化立法、监督和治国理政经验交流，为两国务实合作提供法律保障。

诺沃亚表示，厄瓜多尔视中国为好朋友、好伙伴，支持中方维护主权和领土完整，愿同中方深化贸易、投资等领域合作，加强立法机构互学互鉴。