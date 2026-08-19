中国最大美妆企业珀莱雅与美国美妆零售商Ulta美妆（Ulta Beauty）合作，计划于今年11月在美国400家核心门店及其线上平台发售产品。分析认为，珀莱雅正寻求通过海外增长，应对国内市场的激烈竞争。

珀莱雅星期三（8月19日）在官方微信发布声明宣布，与Ulta美妆正式达成全面合作伙伴关系。珀莱雅形容，这次合作是品牌在全球化布局中的重要突破。

彭博社报道，对于中国护肤品牌而言，在西方市场获得主流零售渠道的销售资格仍属少见。

近年来，包括花西子和花知晓在内的一批国货美妆品牌，借助跨境电商及消费者对亚洲美妆趋势日益增长的兴趣，而获得了一定的市场份额。不过，护肤品市场仍由欧莱雅和雅诗兰黛等欧美企业占据主导地位。

此外，上述合作也为珀莱雅提供了重要的增长渠道。报道称，因消费者支出趋于谨慎以及激烈的价格战，中国国内美妆市场增长趋于停滞。珀莱雅2025年全年营收同比下降约1.7%，此前该公司曾连续多年保持两位数增长。