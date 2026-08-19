日本媒体本周引述消息人士报道称，日本跨党派议员团将于本月访华。如果成行，这将是日本首相高市早苗去年11月发表“台湾有事论”、导致与中国大陆关系陷入低谷首次。

中日关系去年底以来陷入谷底，至今未见好转。日本共同社引述日中关系消息人士星期三（8月19日）透露，日本中间派政党中道改革联合（Centrist Reform Alliance）的广报委员长伊佐进一（Shinichi Isa）和自民党籍前日本卫生、劳动和福利部副部长桥本岳（Gaku Hashimoto）等跨党派议员团将于下周一至下周四（24至27日）访华。

据报道，日本党派议员团目前正就在北京与中共中央对外联络部干部举行会谈事宜展开协调。如若成行，这将是去年11月因日本首相高市早苗涉台国会答辩、导致与中国大陆关系恶化以来首次。

中日关系恶化以来，北京持续批评加强防卫能力的高市政府是“新型军国主义”，日本党派议员团此行希望通过议员外交促进两国改善关系。

对于日本国会议员访华，担任日本国际贸易促进协会（国贸促）代理会长的桥本今年6月曾在北京与中国外交部副部长华春莹举行会谈。

此外，日本前外长岩屋毅今年7月出任负责对华经贸交流事务的日本国际贸易促进协会会长职务后，计划率代表团9月访华一事，中日也正在就此协调中。