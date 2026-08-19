台湾行政院长卓荣泰再次不副署立法院三读法案，引发行政、立法两院宪政攻防。立法院长韩国瑜质疑，卓荣泰将副署权变成否决权；卓荣泰则反击韩国瑜“忘了读好宪法”。受访学者对不副署是否构成实质否决权看法不一，但都认为当前争议凸显台湾行政、立法僵局难解的制度问题。

行政院日前宣布不副署立法院三读通过的《台湾儿少成长及未来帐户条例》和《有线广播电视法》修正案。加上此前案件，卓荣泰任内不副署法案已累计七案，行政院长能否以拒绝副署阻止三读法案完成公布，再成争议。

韩国瑜星期二（8月18日）晚间在脸书发文，要求行政院善尽宪政义务，强调“执政权再大，都大不过宪法”；若行政院只因不同意立法院三读法案，就一再以不副署、不执行处理，恐将架空法律、动摇整个宪政秩序。卓荣泰随后反击韩国瑜“忘了读好宪法”，主张《宪法》第37条赋予行政院长副署权，若法案违反宪政体制、破坏财政纪律或侵害国家安全，有责任不予副署。

韩国瑜深夜再反击，质疑副署权何时“变成了对国会三读法律的否决权”，批行政院不能对法案“想执行就说合宪、不想执行就批违宪”，大吃“宪政自助餐”。

学者：现行体制难化解行政立法僵局

政治大学法律系副教授廖元豪接受《联合早报》采访时指出，《宪法》第37条的副署规定反映原宪法带有内阁制色彩，总统负责形式上的公布，行政院长副署代表承担政治责任。1997年修宪后，行政院长改由总统任命，角色更接近总统的“执行长”。

当年修宪也调整覆议制度。行政院若认为法案窒碍难行提出覆议，立法院全体立委二分之一以上维持原案，行政院长“应即接受”；修宪前则须出席立委三分之二维持原案。

廖元豪认为，行政院若认为法案有问题，应循既有机制提出覆议，不能把不副署变成实质否决权。行政院此前针对《财划法》再修正版提出覆议，遭立法院否决后，卓荣泰仍决定不予副署。

对于僵局如何处理，廖元豪认为，“上策”是政治协商，行政院可另提修法与立法院沟通；“中策”是声请宪法法庭裁判，“至少你走正轨”。至于法律公布后仍不执行，他称之为“最后一招”，并以军人加薪案未编列预算为例，形容这种做法“一样可怕”。

不过，他认为更深层的问题不在副署制度本身，而是现行体制难以化解行政、立法僵局。立法院虽可提出不信任案，但总统仍可任命政治立场相同的阁揆，“倒了阁也没有意义”。一旦行政院坚持到底，立法院实际上“拿它一点办法都没有”。

中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛则认为，不副署不能等同否决权，行政院拒绝副署是因认定相关法案存在违宪疑义。正常情况下应由宪法法庭判断是否违宪，但目前大法官人数不足，赖政府提出的人选又多次遭在野党占多数的立法院否决，行政院只能先以不副署因应。他说，当前僵局“是制度性的问题”，暴露宪政制度本身的缺陷，只是过去30年来未曾出现如今的情况。