两艘与中国有关的超大型油轮本周在霍尔木兹海峡掉头。美国总统特朗普对伊朗采取强硬立场后，霍尔木兹海峡航运恢复正常的前景更加黯淡，航运风险依然高居不下。

彭博社星期三（8月19日）引述船舶追踪数据显示，满载伊拉克原油的Sea V星期二（18日）从波斯湾驶往霍尔木兹海峡，途中突然掉头，目前停留在海峡中部水域。

Hestia号油轮星期三凌晨则沿阿曼海岸驶入波斯湾，随后改变航向并驶离波斯湾。目前尚不清楚这两艘船突然改变航线的具体原因。

这两艘超大型原油运输船均悬挂香港区旗，并通报称船上有中国船员。一艘与阿联酋有关名为“Amara”的燃料运输船星期二也在霍尔木兹海峡内多次掉头。截至星期三，该船仍停留在靠近伊朗一侧的海域。

由于伊朗发动袭击的威胁依然很高，这条狭窄水道上的船只通行量大幅减少。英国海军报告星期二称，另一艘船在驶出霍尔木兹海峡的途中遭不明弹体击中。

尽管面临威胁，仍有船只试图穿越霍尔木兹海峡。另一艘悬挂香港区旗的超大型油轮Erecter正穿越海峡进入波斯湾，并通报船上有中国船员。