香港出生人数首次跌破3万，表明当地政府为遏制人口下滑采取的激励措施效果有限，对外来劳工的依赖与日俱增。

据彭博社星期三（8月19日）报道，香港政府统计处星期二（18日）发布的临时数字显示，得益于居民净移入，2025年年中至2026年年中，香港人口增长了0.3%，至逾750万。但出生人数重挫15.6%至2万9700人，为上世纪60年代开始有记录以来的最低水平。

香港政府发言人表示，各项吸引人才和输入劳工措施持续吸引来自世界各地人士移入香港，抵销了人口自然减少的影响。

但新生儿数量骤减，对香港提升生育率的努力造成了进一步打击。低生育率已成为东亚各地政府面临的共同挑战。

香港政府2023年10月出台“新生婴儿奖励金”计划，就2023年10月至2026年10月期间出生、父母其中一方是香港永久居民的婴儿，提供2万港元（3255新元）现金奖励。

港府此前估计，这项计划有望推动每年出生人数提高至3.9万人。截至今年5月，相关奖励金已共计发放了大约14.4亿港元。

出生人口减少还将进一步加剧香港的人口结构压力。作为全球老龄化速度最快的地区之一，香港面临劳动力队伍缩小的问题。

香港政府预计，到2039年，65岁及以上人口占总人口比例将接近三分之一，高于2021年的20%。