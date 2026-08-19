（香港综合讯）中国海警研究人员提出一项防御方案，未来或在有主权争议的南中国海岛礁，打造由空中、海面和水下无人平台共同守卫的机器人堡垒，应对低成本无人机集群攻击，对传统防御体系带来的威胁。

据香港《南华早报》报道，相关论文于7月收录在中国船舶重工集团公司主管的武器工业类学术技术期刊《指挥控制与仿真》。

论文提到，面对当前周边海域复杂形势，以及低成本无人平台集群防御带来的现实挑战，有必要研究无人系统防御的可行路径。这套方案能在复杂海况下提升感知冗余、跨域协同、快速响应和抗毁韧性，为岛礁安全维护提供理论参考和技术支持。

论文以乌克兰使用的Magura V5型无人艇为例，指乌克兰利用这类无人机建立非对称作战力量，攻击俄罗斯舰队，暴露传统大型载人舰艇面对无人集群攻击时的脆弱。

此外，岛礁狭窄的水道也限制兵力部署，形成探测盲区。随着潜在对手无人集群能力迅速发展，论文认为，传统以人员为中心的预警、成本效益以及持续作战能力面临新挑战。

论文称，中国去年7月曾在南中国海北部测试海面、空中和水下无人机。

技术层面上，研究人员借鉴美国空军上校博伊德提出的“观察、判断、决策、行动”（Observe、Orient、Decide、Act，简称OODA）模型，融入各类型无人机，希望构建成一种岛礁无人系统的闭环防御机制。

另据路透社审阅卫星图像后报道，中国已完成西沙群岛羚羊礁（Antelope Reef）第一阶段建设工程，在南中国海建成一座人工岛。分析人士认为，这座人工岛未来将成为中国在当地最大军事基地的一部分。

南中国海正日益成为中国大陆与美国及其盟友间军事化竞争的场域。双方都在争取战略优势，而这些优势在未来任何涉及台湾的冲突中都可能至关重要。