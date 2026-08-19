时隔五年访问韩国的中国外交部长王毅星期三（8月19日）表明，中国始终致力于为朝鲜半岛和平稳定发挥建设性作用，乐见韩朝迈向和平共处，并敦促美国改变长期以来对朝鲜的敌视政策。

据韩联社报道，王毅星期三抵达韩国首尔，展开为期两天的访问。他当天下午与韩国外长赵显会谈时，就中韩关系、朝鲜半岛局势及地区与国际热点议题交换意见。

根据中国外交部声明，王毅在会谈中强调，中国始终致力于为朝鲜半岛和平稳定发挥建设性作用，乐见韩朝逐步迈向和平共处，最终实现半岛长治久安。

他指出，中韩关系正按两国元首指明的方向持续改善和发展。今年来国际形势剧烈动荡，中韩作为“永远的友好邻邦、持久的合作伙伴”，应努力确保双边关系健康稳定可持续发展。希望韩国从自身根本利益出发，独立自主、并行不悖发展对外关系。

另据韩国外交部声明，赵显在会谈中说，希望韩中关系改善取得的成果，能为包括朝鲜半岛在内的地区和平与稳定作出贡献。他也强调，韩国将继续致力于实现半岛无核化与和平，愿以维护半岛和平稳定这一共同利益为基础，同中国深化协作。

王毅此次访韩，正值美国总统特朗普寻求重启与朝鲜最高领导人金正恩的外交对话。王毅会后在记者会上被问及，中国是否会为促成美朝首脑会谈进行斡旋。他回答，此事应由朝鲜和美国协商决定，尤其是美国需要改变长期以来的对朝敌视政策。

对于特朗普政府将现任韩国总统李在明政府视为“亲华”的观点，王毅认为，李在明政府是维护韩国利益的政府，深化对华友好合作符合韩国的国家利益。

这是王毅自2021年以来再次访韩，也是两国外长继去年9月在北京举行会谈后，时隔近一年再次会晤。王毅星期四（20日）将与李在明会面。

韩国2016年部署美国“萨德”导弹防御系统后，中韩关系一度陷入低谷；但今年来双边关系明显改善。李在明今年1月访华时，表明要把2026年作为“韩中关系全面恢复元年”。此后，两国在经贸、产业和海关等领域相继召开合作会议。

根据韩国外交部声明，王毅在会谈中说，中国正积极考虑今年11月在深圳举行的亚太经合组织（APEC）领导人峰会期间举行中韩领导人会晤。另有消息称，特朗普也在推动在深圳APEC峰会期间举行“特金会”。

彭博社引述美国咨询公司美商亚洲集团（The Asia Group）中国区主管林汉升分析，王毅此次访韩时机对北京来说异常有利，华盛顿一边向平壤释放灵活性信号，一边又在首尔制造不确定性，“中国可以利用这种分歧来增强外交影响力”。

南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江向《联合早报》分析，今年来中韩关系和中鲜关系都持续回暖，加上特朗普积极推进与金正恩互动，使得朝鲜半岛局势迎来发生积极变化的契机。

但他同时指出，王毅访韩最主要目的是改善中韩关系，至于在朝美互动和半岛局势上中国扮演什么角色，“不是中国单方面可以掌控，还要看各方的态度和政策”。

南京大学国际关系学院院长朱锋受访时也指出，中国乐见朝美元首接触，因为这有助于缓和半岛局势。但特朗普第一任期与金正恩三次会面，也难以带来实质性改变，“就是因为美方始终带着敌对姿态，因此，最终还是要看（朝美）双方政策能否相向而行”。

朱锋也留意到，王毅没有公开表态支持朝鲜半岛无核化，“说明有关半岛无核化问题如何进一步推进，还需要各方加强沟通对话”。

李明江则指出，中国回避公开触碰朝鲜无核化问题，因为北京知道这可能引发朝鲜不满，进而限制中国在半岛问题上发挥作用，“尤其是当俄罗斯已经宣布，不再支持朝鲜半岛无核化”。