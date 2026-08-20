中国“十五五”时期，上海将推进第六代移动通信技术（6G）试验网实现智能协同并部署商用。

据中新社报道，上海市人民政府办公厅星期三（8月19日）发布《上海市“数字上海”建设“十五五”规划》。

规划提出，未来五年，上海将加快推动“双万兆城市”建设，推动50吉比特无源光网络在重点场景规模部署，增强型第五代移动通信技术（5G-A）实现中心城区及郊区重点区域覆盖，300米以下低空公共航路实现移动通信网络全线覆盖，率先规模部署通感一体基站。推动海域网络实现近海30公里第五代移动通信技术（5G）覆盖。推进卫星互联网实现“千帆星座”规模组网并部署商用。

在持续推进算力融合协同发展方面，上海将构建“通用+智能+超算”三位一体的算力服务体系，打造集成公共服务、资源调度、能耗监测等功能的一体化算力服务枢纽平台。

规划提出，上海将建强国际数据服务设施。提升国际网络设施服务能级，推进互联网国际出口带宽扩容，完善国际专线、跨境组网和网络加速等服务体系。深化跨境存算设施部署，在临港、虹桥、东方枢纽等地加快建设国际数据中心，支持境外数据中心和云服务节点在上海布局。

上海将打造数据便利跨境通道。优化数据跨境流动机制，推动数据出境“负面清单+操作指引”模式覆盖更多行业。构建基于规则互认的“总对总”数据跨境流动服务设施，促进标准化数据跨境合规服务供给。

上海将建设数据合作多元载体。加快临港国际数据经济产业园建设，构建国际数据加工枢纽。依托东方枢纽国际商务合作区，畅通多领域科学数据共享、国际合作数据创新实验等便捷通道。提升虹桥国际中央商务区国际合作能级，打造国际数据合作交流枢纽。争取数据领域重要国际机构在沪设立实体分支机构，推动现有国际驻沪机构提升数字服务能级。

此外，上海将优化数字出海服务体系。拓展数字领域双边合作机制，依托上海市—新加坡全面合作理事会机制，开展数字身份互认、跨境信贷、跨境保险理赔等企业服务重点领域合作。加强与金砖国家、亚太经合组织、上合组织及共建“一带一路”国家合作，探索建立互认与互操作机制。