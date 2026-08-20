加密货币交易所OKX已禁止驻香港或途经中国大陆的员工使用Anthropic人工智能模型Claude。此前，OKX的企业账户曾短暂遭到暂停。

据彭博社报道，据知情人士以及彭博看到的内部消息，OKX在企业账户遭暂停后，于8月初停止向相关地区员工提供Claude访问权限。目前该公司的企业账户已经恢复。

OKX在一份声明中表示：“我们最近了解到，部分驻香港OKX员工对Claude的访问可能没有完全符合Anthropic的地域访问政策。我们将在必要时限制驻香港员工访问Claude，并将他们的AI请求转至其他合适的模型。”

Anthropic在通过电子邮件回应询问时援引了公司的相关政策，称其政策不允许用户在香港或中国大陆访问Claude。

OKX并不是唯一受到AI服务商地域限制影响的企业。据此前报道，摩根大通、高盛等公司也曾切断香港员工对Anthropic模型的访问权限。

OKX一直鼓励员工在日常工作中使用AI，并把使用这类工具的熟练程度纳入绩效考核。