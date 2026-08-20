深陷巴拿马港口风波的香港长江和记实业星期四（8月20日）宣布，向巴拿马索偿超过15亿美元（19亿新元）。

综合香港《明报》和路透社报道，长和称，由于多番尝试寻求解决方案未果，公司星期四就巴拿马违反投资保护条约启动国际仲裁程序，此条约违反源自巴拿马于2025年及2026年期间采取的一系列措施，最终导致巴拿马破坏巴尔博亚港及克里斯托瓦尔港的特许经营合约，并强行接管港口码头。

长和续称：“本公司就其在巴拿马之投资遭受破坏，索偿超过15亿美元。”

长和也说，董事会强烈反对巴拿马采取违反条约的措施。公司将继续与巴拿马寻求解决方案，同时致力维护公司根据条约及国际法享有的一切权利及补偿。

特朗普去年初指巴拿马运河已被中国控制、誓言收回美国所有。长和去年3月公告，宣布以228亿美元，将包括巴拿马运河两个港口在内的43个海外港口业务，出售给由美国资产管理巨头贝莱德、意大利亿万富翁阿蓬特家族旗下的地中海航运公司组成的国际财团。

这笔交易被视为特朗普的胜利，也引发北京不满。中国监管机构随后展开调查，长和也因此遭到批评，交易持续陷入僵局。

巴拿马最高法院今年1月裁定，长和旗下巴拿马港口公司持有巴拿马运河两个港口，即巴尔博亚港及克里斯托瓦尔港的运营合同违宪，巴拿马政府2月下旬正式接管了这两个港口。