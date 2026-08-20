日本媒体报道，关西工商界计划将10月的访华行展延至亚太经济合作组织（APEC）峰会后。

日本共同社星期三（8月19日）引述消息人士称，日本关西经济联合会和大阪商工会议所等关西工商界原计划10月访华行程将延期至11月中旬后。

消息人士透露，日中此前曾为上述代表团10月18日至23日访华行开展协调，但中方接待窗口中国国际贸易促进委员会（中国贸促会）提出就变更日程进行磋商。

据悉，中方上述期间正忙筹备11月18日至19日在广东省深圳市举行的APEC首脑会议。消息人士称，中方称10月期间难以接待日方代表团，关西工商界希望能与中国政要面对面会谈，因此认为延期是妥当的做法。

若派遣事宜敲定，这将是日本关西工商界2024年11月以来首次访华。除关西经济联合会外，还有来自大阪、京都、神户商工会议所等团体的高层80人计划参加。

共同社星期三引述日中关系消息人士称，日本跨党派议员团将于10月24日至27日访华，目前正在北京与中共中央对外联络部干部就举行会谈事宜开展协商。

针对日媒提问中联办已邀请日本国会议员下周访华，双方计划举行会见，中国外交部发言人林剑星期三在例行记者会上回应说，“我不了解你提到的情况。建议向中方主管部门了解。”