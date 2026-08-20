中国河北省石家庄市官方通报，当地一座居民楼发生部分坍塌事故，造成三人死亡。通报称，经初步排查，疑似燃气泄漏引发燃爆造成房屋部分坍塌。

石家庄市新华区应急管理局星期三（8月19日）在“石家庄新华发布”微信公众号上通报，该区某小区一座四层居民楼一个单元的两户房屋当天清晨5时42分发生部分坍塌。事故发生后，公安、消防、住建、应急等相关部门第一时间赶赴现场开展应急救援。

截至目前，现场搜救工作已结束，被困人员已被救出。两户房屋共有住户四人，其中三人经送医抢救无效死亡，一人正在全力救治，生命体征平稳。周围住户有五人反映有就医需求，经医院检查无碍已离院。

经初步排查，疑似燃气泄漏引发燃爆造成房屋部分坍塌。目前该居民楼及周边住户均已得到妥善安置，事故原因调查及善后工作正在有序开展中。