中国星期三（8月19日）宣布，进一步加强博物馆陈列展览内容审核工作，并要求各省级文物行政部门，开展本辖区博物馆陈列展览内容专项核查整改工作。

中国国家文物局当天在微信公众号发布《关于进一步加强全国博物馆陈列展览内容审核工作的通知》中指近期“个别博物馆展览出现文字错误、表述不当等问题”。

国家文物局提出，博物馆陈列展览主题、展品说明、讲解词、展览大纲应经博物馆领导班子集体研究同意，并由主要负责人审签。

这份通知也提出，博物馆应对每项陈列展览指定专门的展览负责人。展览负责人应定期巡查展厅，发现展览内容问题即时整改。展览负责人核实陈列展览内容确有错误的，应在当日内完成更正并做出反馈；对内容存在争议的，应由博物馆组织专家快速研判、妥善处置，重大问题及时上报。

国家文物局也要求博物馆作为陈列展览内容审核的责任主体，要对陈列展览内容进行自主审核，不得外包给第三方，更不得委托、转嫁审核责任。

此外，通知也要求各省级文物行政部门要迅速行动，立即组织开展本辖区博物馆陈列展览内容专项核查整改工作，坚持即知即改、立行立改原则，确保问题动态清零。

国家文物局也列出上述核查整改工作的核查重点，其中包括是否存在展览文字语句逻辑不严、错字漏字、标点误用等问题；是否存在展品基本信息偏差、年代纪年标注失准、数据图表引用错误等问题。

其他核查重点还包括：地图、历史地图、区域示意图的绘制、标注、图例是否规范；是否存在关于重大历史事件、革命运动、著名人物，以及涉及民族、宗教、边疆等内容表述不准确或导向不当等问题。

通知也说，各省级文物行政部门要在9月30日前，形成包含工作部署、整改落实情况、后续长效机制建设等内容的工作总结报送国家文物局。国家文物局将派出工作组，督导各地开展核查整改工作。

本月有公众向中国媒体申诉，在浙江省博物馆推出的“地球的红飘带”长征主题版画作品展中，多处图片说明出现重复表述、错别字、语意不清等现象，例如“不顾休息”写成“不顾体息”、“红军”写成“红车”、将周恩来、刘伯承等姓名写错。

浙江省博物馆上星期四（13日）承认，临展部分画作自带附文存在错误，并对此致歉。博物馆称，此次问题因布展收尾校对不细致、画作附文审核把关不严导致，并说：“问题发现后，我馆已第一时间将问题展品撤架，修订错误内容，并邀请相关领域专家开展两轮图文内容审查，目前已重新布展上架并对外开放。”

此外，山东济南美术馆的一幅展出作品，因女红军呈现“眯眯眼”的形象，被指“丑化革命先烈”，一些网民呼吁将之下架，并进行审查。