中国司法部公告，指欧盟调查京东收购行动属不当域外管辖，希望对方立即纠正。若如不然，中方将采取反制。

欧盟委员会今年5月依据《外国补贴条例》对京东拟收购德国电子零售集团Ceconomy的交易展开全面审查。

这是欧盟首次依据上述新规对中国企业交易展开调查。这项法规旨在防止获得主权国家资金支持的企业收购欧盟资产并扭曲公平竞争。

中国司法部星期三（8月19日）在官网公告，根据《中国反外国不当域外管辖条例》规定，司法部会同商务部等部门调查认定，欧盟利用其《外国补贴条例》对京东采取跨境调查的做法，构成不当域外管辖措施。任何组织、个人不得执行或协助执行这一措施。公告自公布之日起实施。

司法部发言人就上述公告答记者问时说，近期，欧盟利用其《外国补贴条例》对京东进行调查，肆意向中国实体跨境索取广泛的、非必要的中国境内信息，是对相关实体施加的不当要求，是对国际法治的严重破坏。

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发言人说，为维护国家主权、安全和发展利益，保护中国公民、法人或其他组织的合法权益，司法部根据《中国反外国不当域外管辖条例》，会同商务部等部门依法识别，认定欧盟上述做法构成不当域外管辖措施，要求任何组织、个人不得执行或者协助执行该措施。

发言人表示，中方希望欧方立即纠正错误做法，停止滥用“外国补贴”调查工具，为在欧投资经营企业营造公平、公正、可预期的市场环境。如欧方一意孤行，中方将坚决依法反制。