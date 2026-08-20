泡泡玛特星期四（8月20日）将公布业绩，预计上半年营收增速大幅放缓。自Labubu热潮见顶以来，该公司市值已缩水约320亿美元（约407亿新元）。

据彭博社报道，分析师预估显示，泡泡玛特上半年营收料同比增长44%，远低于去年同期逾200%的增速。

分析空头持仓的S3 Partners的数据显示，泡泡玛特可在公开市场交易的股份中，近四分之一被做空，显示看跌押注正在增加。

上半年财报可能显示，泡泡玛特将单一爆款潮玩拓展为更广泛娱乐IP的能力面临重新评估。

虽然美国仍是泡泡玛特扩张的重点市场，但中国本土拥有更成熟的会员和门店基础。公司在美国已有80多家门店，并计划年底前突破100家，相比之下，中国大陆门店超过400家。上半年中国国内营收预计增长约45%；包括美国在内的美洲市场营收料增长约20%，而去年同期增幅高达1140%。

报道分析指出，一批凭借社交媒体热度走红的中国消费品牌也面临类似问题。从老铺黄金到茶饮连锁霸王茶姬，这些企业在社交媒体助推下迅速崛起，但随着消费者变得更加挑剔、经济压力抑制可选消费需求，维持消费者兴趣正变得更加困难。

泡泡玛特正尝试通过将旗下角色打造为更广泛的娱乐IP来培养消费者忠诚度。公司正与索尼影视合作筹拍一部Labubu电影，同时也在拓展线下体验项目，包括北京的泡泡玛特城市乐园，以及近期在新加坡开设首家海外门店的POP BAKERY概念店。旗下梦幻角色Dimoo与迪士尼皮克斯的联名产品也受到收藏者欢迎。

但泡泡玛特要成为迪士尼或Hello Kitty母公司三丽鸥那样的知识产权巨头，仍有很长的路要走。这些公司的角色拥有数十年的故事积淀和跨世代知名度。