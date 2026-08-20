台湾军方公布，已与美国签署38亿新台币（1.52亿新元）后勤合约，以维持台湾维反潜直升机和舰载导弹的妥善率。

据台湾《自由时报》报道，根据台湾国防部本周公布的最新信息，台美已签署两项合计金额达38亿新台币的后勤合约，主要是维持海军各型美制舰载导弹，以及S-70C（M）与500MD两型反潜直升机的妥善率，为持续执行战备任务。

台军方人士星期四（8月20日）指出，海军各式美制舰载导弹，如标准一型、标准二型以及鱼叉导弹、反潜火箭等已在台服役很久，各项组件不是届临寿限必须更换，就是特殊组件必须送回美国检修，在尚未获得美制新型舰载导弹之前，都必须好好维修及保养，以维持执行战备任务的妥善率。

上述人士称，至于S-70C（M）与500MD两型反潜直升机，前者是目前海军反潜作战的主力，但已服役很久了，后者服役的年代更久，加上有消失性货源的问题，军方评估将其列为汰除装备。为此，台湾持续向美方争取采购新式反潜直升机。

台国防部本周发布的最新信息指出，海军日前透过驻美军事代表团与美国在台协会（AIT）签署了两项后勤合约，其中航材零附件等五项案，供海军反潜直升机使用，金额达14亿9050万元新台币，执行期程为今年8月到2028年12月。

另一项为导弹可修件检修等七项案，金额为23亿0880万元新台币，为海军各式美制舰载导弹组件检修，执行期程为今年8月至2029年12月。

今年4月，台湾军方公布与美国签署的六项军购案发价书，包括远程精准火力打击系统等项目，总金额达2087.7亿元新台币。