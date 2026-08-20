中国“人形机器人第一股”宇树科技董事长王兴兴在公司于上海挂牌上市后说，公司已在推动物理人工智能（AI）机器人模型研发，AI写代码，人类评价打分。

据中国澎湃新闻报道，王兴兴星期四（8月20日）在北京举行的2026世界机器人大会（WRC）论坛上认为，目前的机器人模型，如果要机器移动或是分类和搬运东西，整体趋势是没有问题的，大差不差能执行任务，但最后的几厘米或者几毫米，机器人没办法很好地与真实世界匹配，“最终误差没办法很好修复，导致它的成功率暴跌得非常严重”。

王兴兴称，这是目前全世界具身智能的最大的瓶颈。对于机器人而言，每输入输出一次，都会产生偏差，这导致了目前全世界的模型真正的成功率会较差一些，但他认为，在未来几年这是必然是可以解决的问题。“机器人技术已经大幅度提升，可能未来发展速度比我预估的还会更快一点。”

他也说，宇树科技在AI模型上的投入一直非常大，“而且应该是我们公司目前资金和人力投入最大的一个方向”。

王兴兴称，对于AI的真正使用，在机器人领域的开发上还是相对比较欠缺，所以宇树科技最近一段时间已经在推动物理AI机器人模型的研发，让AI自己去编程，生成自己的机器人控制代码，而人类负责参与评价和打分。

王兴兴说：“这套模式体系运行起来，整个机器人的开发效率会高很多，而且提高速度也会非常快，一旦这个流程运行一段时间，将可以实现机器人自我进化能力的提升。”

宇树科技在上海挂牌，星期三（19日）上市首日开盘曾大涨629.44%，凸显市场对具身智能应用的期待。宇树科技的上市，也直接推动王兴兴身家超千亿元（人民币，1000亿元等于189亿新元）。

在星期三的宇树科技答谢午宴上，歌手王力宏和红杉中国沈南鹏等现身并在席间进行了交流。

宇树科技股价经过上市首日狂涨后，星期四回落约15%。