中国一名男子涉嫌在社媒编造“杭州台风致人打地铺吃不上饭”的虚假内容，伺机向网民索要打赏被罚。

中国公安部网安局星期四（8月20日）在微信公众号，公布几起涉灾网络谣言典型案例，涉案者皆为男性，年龄介于35岁到50岁。网安局说，公安机关网安部门依托“净网—2026”专项行动，持续严厉打击编造传播涉台风等网络谣言违法犯罪活动。

在其中一起典型案件中，上述王姓男网民（35岁）因台风天气，暂住在临时安置点。他被指为博取关注、吸粉引流，编造传播“安置点停水停电”“群众无饭吃””设立难民营”等系列网络谣言，引发大量网民误读，并在抖音平台直播时编造“杭州台风致人打地铺吃不上饭”的虚假内容，伺机向网民索要打赏，牟取非法利益。

在另一起案件中，一名孙姓男网民（50岁）被指在当地未出现台风积水险情的情况下，为博取流量，将往年水灾视频重新发布到抖音平台，引发传播扩散，误导当地居民，“制造公众焦虑，影响防汛救灾工作正常开展”。

上述两名男子已被属地公安机关行政处罚。

公安部网安局本周较早前也公布，公安机关持续推进“净网—2026”专项行动，聚焦涉企领域网络谣言乱象，打击编造虚假信息恶意诋毁企业相关违法犯罪，并公布了14起涉企网络谣言典型案例。