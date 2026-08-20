中国恒大集团创始人许家印涉嫌集资诈骗、单位行贿、职务侵占等多项罪名，被法院判处无期徒刑。

据中国央视新闻报道，广东省深圳市中级人民法院星期四（8月20日）上午对被告单位恒大集团有限公司（恒大集团）、被告单位恒大地产集团有限公司（恒大地产）、被告人许家印案进行一审公开宣判。

法院对恒大集团数罪并罚，判处罚金人民币88.2亿元（16亿新元）；对恒大地产判处罚金人民币70亿元；对许家印数罪并罚，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对违法所得继续追缴，不足部分责令退赔。

法院经审理查明，许家印是恒大集团的实际控制人，全面负责集团运营活动，管理、控制被告单位恒大地产及恒大财富、恒大南昌等多家企业，投资地产、物业、金融等领域。

恒大集团、恒大地产及许家印被指在2016年至2021年间，违反国家法律规定，以持续性、大规模财务造假等手段，虚增资产、隐瞒负债，分别实施了非法吸收公众存款、集资诈骗、欺诈发行证券、违规披露重要信息等犯罪行为。

恒大集团及许家印也被指通过行贿等手段取得金融机构控制权，违法套取信贷资金、保险资金归恒大集团使用，实施了单位行贿、违法发放贷款、违法运用资金等犯罪行为。许家印也被指利用作为恒大地产董事长的职务便利，组织财务造假，以分红名义侵占公司财产。

法院认为，恒大集团、许家印的行为已构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、违法发放贷款罪、欺诈发行证券罪、违规披露重要信息罪、单位行贿罪；许家印的行为还构成违法运用资金罪、职务侵占罪；恒大地产的行为已构成欺诈发行证券罪。对恒大集团、许家印应数罪并罚。

法院也认为，恒大集团、恒大地产及许家印的犯罪行为严重破坏社会主义市场经济秩序，侵犯公私财产权益，侵害国家工作人员职务行为的廉洁性，犯罪数额特别巨大，情节特别恶劣，造成特别重大经济损失，社会危害特别严重，应当严惩。

据报道，法院根据被告单位、被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，作出上述判决。根据法律及司法解释规定，退赔损失优先于罚金刑、没收财产刑的执行。

深圳市中级人民法院、深圳市南山区人民法院也在同一天，公开宣判了恒大集团相关涉案人员非法吸收公众存款、集资诈骗、违法运用资金等案，对甄立涛、柯鹏、许腾鹤、许智健、杜亮、梁栋等56人判处有期徒刑18年至一年10个月不等的刑罚，并处罚金或没收财产；对违法所得继续追缴，不足部分责令退赔。

被告人亲属、集资参与人代表等旁听了宣判。

恒大集团、恒大地产及许家印案4月在深圳市中级人民法院一审开庭。新华社当时报道，许家印当庭表示认罪悔罪。