（光州／台北综合讯）台湾以“台湾馆”名称提案参加本届韩国光州双年展，后来发现名称改为“国立台湾美术馆”（简称“国美馆”，英文缩写NTMOFA）。台湾就此提出抗议，展览主办方解释，名称更改源于参与者分类和命名惯例的行政差异，并非政治审查。

第16届光州双年展将于9月5日至11月15日在韩国举行。光州双年展基金会星期三（8月19日）发声明回应上述争议时称，当局以参展者以“国家馆”或“机构馆”分类，寻求以“国家馆”名义参展者必须提交由该国大使馆或文化部出具、核准以“国家馆”名义参展的正式公文。

声明指出，“国美馆”是以机构身份参与，并在今年1月12日以此身份与光州双年展基金会签署展览协议，因此基金会依其机构名称标示展馆。

针对有媒体报道和社媒消息指基金会对“国美馆”进行政治审查，声明提到，基金会尊重艺术创作自由，以及每个展馆的独立运营，从不介入或审查展览策划和内容。

声明强调，上述事件源于参与者分类和命名惯例的行政差异，与展览内容和自由表达无关。将事件定性为基金会的审查作为，不仅影响基金会声誉，也与参与展馆项目的国家和机构造成影响。

据台湾《联合报》报道，多名受邀参展的台湾艺术家与策展人日前发表联合声明，指光州双年展任意将“台湾馆”更名为“国美馆”，并在官方海报中抹去“台湾”。

台湾外交部长林佳龙星期三称，外交部与文化部持续关注此事，并协助与光州市政府和主办单位等交涉，希望事件能获得妥善解决。

台湾文化部星期三在官网发布的声明中强调，“国美馆”自提案内容、双方书信往来都清楚标示“台湾馆”名称。主办方接受“国美馆”代表台湾参展、提案，也同意“台湾馆”申请案并完成签约，台湾仍将坚持以“台湾馆”名义参展。