《中国工运事业和工会工作“十五五”规划》提出，牢牢把握工会工作正确政治方向，加强职工群众思想政治引领。

据新华社报道，记者星期四（8月20日）从中华全国总工会获悉，全国总工会印发《中国工运事业和工会工作“十五五”规划》。规划是“十五五”时期推动工会工作高质量发展的指导性文件。

报道称，规划坚持正确方向、坚持服务大局、坚持守正创新、坚持求真务实，从牢牢把握工会工作正确政治方向、加强职工群众思想政治引领、动员激励广大职工群众建功立业创新创造、推动产业工人队伍建设改革走深走实、提升工会维权服务工作质效、用心用情用力解决重点群体急难愁盼问题、加强工会工作法治化建设、坚决维护劳动领域政治安全、健全纵横交织覆盖广泛的工会组织体系、加强工会外事和港澳台工作、深化工会改革和建设等11个方面，分领域部署“十五五”时期工会重点工作任务。

规划明确了大国工匠人才培育、劳模工匠创新工作室、工会就业服务、建会入会等八个方面12项具体指标。

规划还对贯彻落实提出要求，强调要加强组织领导，强化宣传引导、总结推广，定期评估工作进展成效，以钉钉子精神抓好规划落地实施。