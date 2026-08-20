台湾官方敲定明年中央政府总预算案，国防预算金额将超1万亿新台币，占台湾生产总值（GDP）近4%，再创历史新高。

综合台湾《联合报》、中时新闻网和路透社报道，台湾行政院星期四（8月20日）敲定明年中央政府总预算案，国防预算金额将达1万1225亿元（新台币，下同，447亿新元），占GDP的3.93%。

台湾今年的国防预算已达历史新高的9495亿元，占GDP的3.32%。

台湾明年的国防预算较今年增加1730亿元，增幅18%。台湾国防部主计局局长谢其贤在行政院会后的记者会上介绍，立法院之前未通过的无人载具和台产强弓导弹等预算案将列入追加的特别预算中。

据报道，根据台国防部主计总处公布的计算，国防部主管岁出编列6919亿元，比今年增加1305亿元，约增加23.2%，如连同已编列及预计编列的特别预算2182亿元、非营业特种基金607亿元，再纳列退辅会退除役官兵退休给付1038亿元及海巡署支出479亿元，整体国防预算达1万1225亿元，占GDP的3.93%。

行政院进一步计算称，明年国防经费总额比今年增加1730亿元，其中军事投资2591亿元，比今年增加975亿元。因应敌情威胁，弹药与零附件筹补等作业维持费2247亿元，比今年增加257亿元，因应志愿役召募人数逐渐成长等，人员维持费2081亿元，比今年增加73亿元。

在特别预算部分，行政院指出，新式战机采购及海空战力提升特别预算均已到期，不过因应国际情势韧性特别预算仍编列943亿元，预计编列的不对称战力采购及国防自主无人载具等两项特别预算，目前编列1445亿元，共计编列特别预算2388亿元。