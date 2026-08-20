中国追星群体在重庆被人辱骂泼水、肢体攻击后，公安机关通报已对多人进行法治教育。

综合《中国新闻周刊》《济南日报》和观察者网报道，网友发帖称，在重庆长江国际写字楼下，有人群聚集，对追星群体做出起哄、直播、甚至辱骂泼水、肢体攻击等过激行为。

报道称，有人群晚间在长江国际楼下聚集、争吵、泼水，同楼其他公司员工称影响出入楼宇及交通出行。

涵盖艺人培训、艺人经纪业务的时代峰峻公司，在重庆长江国际写字楼设立办公地点，经常会有公司艺人及练习生出入，楼下常年聚集追星拍摄的人群。

时代峰峻旗下艺人包括TFBOYS、时代少年团、T.O.P登陆少年等组合。

时代峰峻星期一（8月17日）回复称，针对公司门口有人滋事情况，公司已第一时间报警处理，警方已介入调查。当地街道办称，事发地长期存在人员聚集引起的占道、堵车、追车等秩序问题，工作人员正尽最大努力处置。

时代峰峻隔天（18日）在重庆长江国际写字楼一楼张贴紧急公告，宣布即日起旗下练习生暂停在长江国际的线下集中训练，恢复训练时间待定，并呼吁粉丝们打卡后不要聚集，以免带来安全隐患。

重庆公安局南岸区分局星期四（20日）通报证实，南岸区一家演艺公司楼下星期一晚上7时30分许发生人员聚集，现场个别人员因口角引发争执，出现泼水、追逐等不当行为。

通报称，接报后公安机关会同区文旅委、属地街道等相关部门迅速赶到现场，对不当行为及时予以制止，开展秩序维护和疏导工作。“公安机关已对现场多名涉事人员进行法治教育，并将对涉嫌扰乱公共秩序的违法人员依法开展进一步调查处理。”

通报也呼吁青少年理性文明追星，自觉遵守法律法规，不造谣、不信谣、不传谣。