中国浙江省会杭州市的政商酒局猥亵案引爆舆论，中共中央机关报《人民日报》评论指这起事件性质恶劣、影响极坏、令人愤慨，但也同时批评自媒体称“杭州营商环境滤镜破碎”不公允，有博眼球、带节奏之嫌。

浙江杭州“地产陪酒局”事件在网络发酵多日后，官方星期二（8月18日）证实杭州滨江副区长郁廷栋和中国央企招商局旗下招商蛇口浙江公司总经理赵海峰在酒局中实施强制猥亵，二人均被免职并刑事拘留。

对此，《人民日报》星期三（8月19日）晚在多个中国社媒平台，发布题为《“酒局事件”不会绊住一座城，优化营商环境没有休止符》的评论文章。

文章称，从官方通报和媒体曝光来看，杭州酒局事件性质恶劣，影响极坏，令人愤慨。手握权力和资源的人，借由饭局等场景侵害女性权益，不仅道德败坏，更违法违规。

文章认为，一起酒局事件引发如此强烈的舆论热议，正是因为人们对公职人员的作风问题高度敏感，对政商关系的尺度边界高度关注，对受害者的遭遇高度共情。此次事件也折射出畸形酒桌文化、潜规则难除根和权力越界问题，公众难免感到忧虑。

因此文章说，一些质疑和追问的声音饱含对公平正义的朴素期待，舆论的聚光灯有助倒逼更透明的处理、更及时的问责、更深入的制度完善。“当地以公开通报回应关切，以从严查处亮明态度，以法治思维和法治方式进行处置，正是对这种期待的积极回应，从根本上有利于打造良好营商环境。”

不过文章随后话锋一转称：“然而有些偏见需要澄清。少数自媒体账号渲染、放大所谓杭州营商环境滤镜破碎等标签，是以情绪替代事实、用个案否定全局，既不客观，也不公允，更有博眼球、带节奏之嫌。营商环境从来不是一个抽象概念，它由无数具体可感的细节构成，更由一个地方长期积累的制度环境、法治水平和文明生态所决定。”

文章称赞杭州是创新之城，从“六小龙”到“新八骏”，现象级科创企业接连涌现；经营主体数量突破200万户，连续五年居“万家民营企业评营商环境”中国全国第一；拥有“无事不扰、有求必应”的营商环境名片；人口多年净流入，人才吸引力居中国全国前列……“大量企业和人才用脚投票，创新生态赢得认可，比任何标签都有说服力。”

文章说：“酒局事件如一记警钟，必须严肃对待，汲取教训、举一反三。但如果仅凭个案就否定甚或抹黑一座城市的营商环境，逻辑上站不住脚，事实上也经不起推敲。”

文章最后提醒，如今的城市竞逐已不只是数字竞争，更意味着规则意识、契约精神、文明理念的竞争。“抵制不良酒桌文化、职场文化，倡树清新之风，是在更深层面优化营商环境——让企业靠本事吃饭，让官员凭实干立身，让明规则成为最大共识，让潜规则没有生存空间。这是对杭州的启示，也值得其他地方镜鉴、绵绵发力。”