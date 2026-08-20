由中国大陆海峡两岸关系协会两岸交流基金主办的首届两岸电影交流会在北京举行。台湾媒体称，活动指导单位是大陆国家电影局，或反映大陆方面正在重启两岸电影交流。

综合《联合报》和ETToday新闻云报道，首届“光影同舟”两岸电影交流会星期四（8月20日）在北京举行。活动为期两天，期间举行两岸电影项目路演提案大会、两岸影视产业论坛、两岸影人大师班讲座、两岸影视交流晚宴。

《联合报》指出，值得注意的是，这是交流会首次举办，主办单位是海协会两岸交流基金，指导单位则为大陆国家电影局，或反映大陆方面正在重启两岸电影交流，落实中共总书记习近平4月与台湾在野国民党主席郑丽文会面后的对台“10项措施”内容。

海协会副会长、两岸交流基金管委会主任黄文涛致词时说，这场活动是要为两岸电影人搭建一个交流合作共创的专业平台，期待以这次交流为起点，持续促进两岸电影合作，共同推出更多优秀作品。

据报道，在星期四上午的路演提案大会上，14组台湾或两岸合拍剧组带着各自的剧本与影视项目，到场提案。现场有多名产官学界的评审委员，给予剧组直接的建议与评语。也有大陆的投资方、发行公司出席，交流会成为对接合作的平台。

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台湾资深编剧王国光相隔七年到中国大陆交流，接受媒体访问时说“很怀念10年前两岸交流黄金岁月”，期望这次交流让彼此有更多实质合作机会。中国大陆导演杨正浓则直言“很久没有安心坐下来交流探讨”，乐观看待两岸影视后续交流逐步活络。

2018年第55届金马奖发生台独致词风波后，中国大陆从隔年起抵制出席，中间又历经冠病疫情，近年仅有少数大陆独立电影报名参赛，两岸电影交流陷入低迷。