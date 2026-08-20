中国精炼企业山东黄金冶炼被列入美国政府的涉嫌强迫劳动清单后，中国黄金协会发文批评此举缺乏事实依据，并敦促美国停止打压。

据彭博社报道，山东黄金冶炼及母公司山东黄金矿业本月3日被列入上述清单。已有多家中国企业根据2022年颁布的法律被列入这份清单，目的据称是要保护维吾尔族人在新疆免受强迫劳动。

伦敦金银市场协​​会（LBMA）之后在同月5日暂停黄金冶炼的合格交割名单（Good Delivery List）资格。

中国黄金协会星期三（8月19日）在微信公众号发声明称：“美国国土安全部将国内部分黄金企业加入所谓‘维吾尔强迫劳动预防法’（UFLPA）实体清单，禁止企业生产的商品进入美国；伦敦金银市场协会（LBMA）据此暂停相关企业合格交割资格。相关措施缺乏事实依据，违背市场化原则，扰乱全球黄金产业链稳定，中国黄金协会对此坚决反对。”

协会针对新疆存在强迫劳动的说法称，这是虚假说辞，并说中国黄金行业严格遵守法律法规，依法保障从业人员各项合法权益，矿业开发全流程合规透明，“不存在相关不实指控。美方采取有罪推定式限制，本质是将人权议题政治化，推行贸易保护主义”。

协会也说，LBMA合格交割机制是全球黄金流通的重要基础，并称：“在未开展充分事实核查的情况下，采信虚假信息，暂停企业资格，既损害我国黄金企业合法权益，也不利于全球黄金市场稳定运行。”

声明强调，中国黄金产业链完整，具备抵御外部风险的充足韧性，并说：“中国黄金协会及全行业企业完全赞同并支持中国政府相关立场和采取的一切必要反制举措，将坚定维护国家利益和企业合法权益。”

协会也说：“我们敦促美方停止基于虚假信息实施制裁打压；呼吁LBMA秉持中立专业立场，尊重客观事实，纠正不当决定。”