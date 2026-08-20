对于法新社引述美媒报道称，美国总统特朗普探讨在今年11月于深圳举行的亚太经合组织（APEC）领导人峰会期间与朝鲜领导人金正恩会晤，中国外交部对此表示，中方不掌握具体信息，不做评论。

中国外交部发言人林剑星期四（8月20日）在主持例行记者会受询时说：“关于你提到的朝美接触的事宜，我不掌握具体信息，对此不做评论。”

《华尔街日报》星期二（8月18日）引述美国官员报道，特朗普近期私下积极探讨在下一趟亚洲之行期间与金正恩会面，希望与朝鲜的核谈判能取得比第一任期更大的进展。目前白宫尚未正式启动会晤筹备，但11月亚太经合组织领导人峰会是潜在契机。

不过，朝鲜劳动党副部长、最高领导人金正恩的胞妹金与正星期三（8月19日）说，完全不知晓朝美领导人之间曾有任何沟通。她指出，尽管朝美领导人之间“私人关系良好”，但美国仍是朝鲜国家安全的最大威胁，美方对朝敌对政策没有任何改变。

特朗普去年10月亚洲巡访时也曾尝试与金正恩会面，并公开释放会晤意愿。据报道，平壤当时私下表达开放态度，但因准备时间不足，最终未能成行。