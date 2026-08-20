时隔五年访问韩国的中国外交部长王毅，星期四（8月20日）早晨和韩国外长赵显漫步首尔南山茶山城墙路。赵显称，相信此次茶山城墙路之行，给平日喜欢爬山的王毅留下美好回忆。

赵显星期四下午在社媒X发文说，继星期三（8月19日）的会谈与晚宴后，他当天在更加轻松融洽的氛围中与王毅进行友好交流。“早餐后，我们一同漫步于南山茶山城墙路，延续了昨晚的交流。”

赵显写道：“虽然晚夏的余热尚未散去，但我相信汉阳都城的城墙、南山的绿荫以及首尔的风景融为一体的此次茶山城墙路之行，给平日喜欢爬山的王毅外长留下了美好回忆。对我而言，这也是一段加深彼此友谊的宝贵时光。”

赵显说，明年是韩中建交35周年，“我愿同王毅外长共同努力，保持在两国元首互访后恢复的韩中关系发展势头”。

中国官媒《人民日报》2018年10月曾报道，北京一名跑友当年在社媒上分享了在北京阳台山偶遇王毅的照片。照片中王毅穿着冲锋衣，拿着登山杖，很是专业。有现场跑友透露，王毅和跑者交谈时说，年轻人就是要多运动，多走出去看看。

报道称，王毅在生活中还是一名标准的跑步达人。在瑞士开会的时候，他曾绕着日内瓦湖慢跑；在杭州开会的时候，也在西湖边留下跑步的身影。

王毅2018年8月到新加坡参加会议期间，也曾到武吉知马山晨运，还偶遇一名德士司机。他后来分享：“我们边爬山边聊天，相谈甚欢。他跟我讲了很多新加坡的故事，包括他的家庭、亲戚朋友，还有他对国家的热爱，我感受到他这种非常质朴的一种品质。”

据韩联社报道，王毅星期三抵达韩国首尔，展开为期两天的访问。他星期三下午与赵显会谈时，就中韩关系、朝鲜半岛局势及地区与国际热点议题交换意见。

这是王毅自2021年以来再次访韩，也是两国外长继去年9月在北京举行会谈后，时隔近一年再次会晤。韩国总统李在明星期四也在首尔青瓦台会见王毅。

韩国2016年部署美国“萨德”导弹防御系统后，中韩关系一度陷入低谷；但今年来双边关系明显改善。李在明今年1月访华时，表明要把2026年作为“韩中关系全面恢复元年”。此后，两国在经贸、产业和海关等领域相继召开合作会议。