中国人形机器人制造商宇树科技首席执行官王兴兴星期四（8月20日）在世界机器人大会上预测，机器人真正走进生活与家庭，最快二至三年，慢则五至十年。

王兴兴说，目前人形机器人仍缺乏实际的工作效率和泛化能力，尚未做好大规模推广的准备，只有当人形机器人在陌生场景中，能够按照语音等指令完成80%的任务时，属于人形机器人的“ChatGPT时刻”才会真正到来；一旦技术突破这个拐点，机器人就能逐步大规模商业化落地。

宇树科技星期三（19日）在上海科创板挂牌上市，王兴兴隔天亮相北京亦庄，在2026世界机器人大会主论坛发表演讲，展望人形机器人产业的下一个十年。

宇树科技被认为是中国“人形机器人第一股”。上市首日，股价从150.80元的发行价，一度飙涨至突破1100元（人民币，下同，约209新元），市值超过4400亿元；当天闭市收报每股845元。

宇树科技股价星期四进一步调整，早盘低开6.51%，随后股价继续下滑，收盘报每股687元，跌幅18.93%，市值跌破3000亿元。

在资本追捧和官方战略支持下，中国机器人产业正在加速商业化落地。2026世界机器人大会有逾300家制造商参会，展示了从研发到应用、从零部件到整机制造的完整机器人产业链布局。

据记者在展会现场观察，几乎每家中国参展商都将自家机器人作业的真实场景搬进展区，从工厂拧螺丝、物流搬运，到零售店售卖，再到娱乐教育等，机器人的工作场景越来越多元。

参展企业不仅有宇树科技、智元、优必选等中国头部机器人企业，也有不少名不见经传的初创企业。此外，有48家央企，在中央企业联合展区集中亮相。

一款人形机器人星期三（8月19日）在2026世界机器人大会上，展示包裹分拣。（彭博社）

由中国兵器工业集团牵头组建的机器人央企联合体在开幕当天，宣布向全球招募四足机器人、人形机器人和灵巧手等量产产品，无偿对接创新团队，目的是推动技术在真实场景中加快落地。

成立于2024年、专注于工业机器人研发与制造的深圳具身智能企业鹿明机器人创始人喻超受访时说，任何技术最终都必须在真实场景中产生价值，目前整个机器人行业到了开始找寻实际价值的拐点，而衡量一家机器人企业是否有竞争力，不再是能跑会跳、简单互动，要看“能不能落地，落地做得好不好”。

世界机器人大会星期四也发布《2026年人形机器人产业发展报告》。

报告分析了中、美、德、韩、日五国的发展状况，指出当前技术创新进入“集群涌现”阶段，产业链已形成从关键晶片、组件到整机制造的全产业链制造能力，人形机器人从小批量试用，加快向常态化部署和规模化应用迈进，行业进入到深水区。

报告也认为，人形机器人有望成为计算机、智能手机、新能源汽车之后的又一颠覆性产品。