继陕西西安站巡演取消后，中国著名相声演员郭德纲原定本周在山东烟台举行的三场演出，因场地原因展期。

郭德纲今年7月在武汉的一场商业演出中，因为未事先报备改编经典红歌《弹起我心爱的土琵琶》内容且被民众举报，已被武汉市文旅局立案调查。由他创办的麒麟剧社已取消原定上星期六（8月15日）在西安举行的10周年巡演。

澎湃新闻星期四（8月20日）引述大麦网消息称，主办方领航象限文化(天津)有限公司星期三（8月19日）发布公告称，接到剧场通知因场地原因，原定8月20日和21日在烟台市凤凰胶东剧院举行的麒麟社10周年巡演烟台站两场演出，以及8月22日在烟台八角湾国际会展中心举行的2026年德云社成立30周系列演出郭德纲·于谦相声专场烟台站演出，全部延期。

公告称，具体演出日期另行通知，主办方就延期向公众致歉，三场演出所有已购票订单将统一全额免手续费退款，无需观众自行申请。